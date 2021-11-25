ТОП надзвичайних кадрів з українських доріг – добірка кривавих ДТП вражає

Ну як так? Куди гнав? Це вже дух перехоплює від кадрів зі столичних доріг.

Лихач на рівній та порожній дорозі виїхав на узбіччя та почав чіпляти одне дерево за іншим.

Ще й перекидався при цьому в повітрі. Також по темі: В Мелітополі таємничий снайпер-лиходій з вікна квартири розстрілює проїжджі машини

В іншому районі Києва п’яничка за кермом аж на п’ять годин зупинив рух і відправив водіїв трьох авто у лікарню.

А в нерівному бою КамАЗа і Хонди прогнозовано легковик опинився у нокауті – впечатаним у стовп.

Коли вже статистика з українських доріг перестане виглядати, як зведення з поля бою?