Тіло вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова знайдено – всі подробиці

Замовне вбивство.

Сенсаційну заяву оприлюднила СБУ.

Слідчі знайшли рештки тіла Тараса Познякова і підозрюють – розправа, ймовірно, була ретельно спланована. Також по темі: Нові подробиці у справі вбивства Тараса Познякова Підозрюваному у вбивстві Тараса Познякова дали 60 діб арешту Зниклий львів'янин: поліція оголосила у державний розшук причетних до зникнення Тараса Познякова

Нагадаю, понад 5 років тому львів’янин Тарас Позняков взяв двох попутників до Києва, але до столиці так і не доїхав.

Залиту кров’ю та продірявлену кулями машину знайшли в гаражному кооперативі на Київщині.

Поліцейські довго шукали підозрюваних.

Зрештою, одного – схопили, а інший – за декілька років загадково загинув.

Тепер справа закрутилася з новою силою, бо ж є все труп.

Де ж знайшли останки? Шокуючі деталі.