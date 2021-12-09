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Video: Тіло вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова знайдено – всі подробиці

Замовне вбивство. Сенсаційну заяву оприлюднила СБУ. Слідчі знайшли рештки тіла Тараса Познякова і підозрюють - розправа, ймовірно, була ретельно спланована.[read_more_news] Нагадаю, понад 5 років тому львів'янин Тарас Позняков взяв двох попутників до Києва, але до столиці так і не доїхав. Залиту кров'ю та продірявлену кулями машину знайшли в гаражному кооперативі на Київщині. Поліцейські  довго шукали підозрюваних. Зрештою, одного - схопили, а інший - за декілька років загадково загинув. Тепер справа закрутилася з новою силою, бо ж є все труп. Де ж знайшли останки? Шокуючі деталі.

Тіло вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова знайдено – всі подробиці
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Замовне вбивство.

Сенсаційну заяву оприлюднила СБУ.

Слідчі знайшли рештки тіла Тараса Познякова і підозрюють – розправа, ймовірно, була ретельно спланована. Також по темі: Нові подробиці у справі вбивства Тараса Познякова Підозрюваному у вбивстві Тараса Познякова дали 60 діб арешту Зниклий львів'янин: поліція оголосила у державний розшук причетних до зникнення Тараса Познякова

Нагадаю, понад 5 років тому львів’янин Тарас Позняков взяв двох попутників до Києва, але до столиці так і не доїхав.

Залиту кров’ю та продірявлену кулями машину знайшли в гаражному кооперативі на Київщині.

Поліцейські  довго шукали підозрюваних.

Зрештою, одного – схопили, а інший – за декілька років загадково загинув.

Тепер справа закрутилася з новою силою, бо ж є все труп.

Де ж знайшли останки? Шокуючі деталі.

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ICTV / Надзвичайні новини / Тіло вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова знайдено – всі подробиці / 09.12.2021 19:57
09.12.2021 19:57

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