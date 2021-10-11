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Video: Теща загинула на очах у зятя та рідних – смертельна ДТП на Черкащині

Один необдуманий вчинок вартував двох трагічно обірваних життів. На Черкащині на новій відремонтованій трасі зіткнулися джип і легковик. Про цю аварію навіть говорити моторошно. Після удару легковий Сітроен підкинуло в повітря на кілька метрів та буквально викинуло на узбіччя. Що ж призвело до трагедії?

Теща загинула на очах у зятя та рідних – смертельна ДТП на Черкащині
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Один необдуманий вчинок вартував двох трагічно обірваних життів.

На Черкащині на новій відремонтованій трасі зіткнулися джип і легковик.

Про цю аварію навіть говорити моторошно.

Після удару легковий Сітроен підкинуло в повітря на кілька метрів та буквально викинуло на узбіччя.

Що ж призвело до трагедії?

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ICTV / Надзвичайні новини / Теща загинула на очах у зятя та рідних – смертельна ДТП на Черкащині / 11.10.2021 19:35
11.10.2021 19:35

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