Теща загинула на очах у зятя та рідних – смертельна ДТП на Черкащині

Один необдуманий вчинок вартував двох трагічно обірваних життів.

На Черкащині на новій відремонтованій трасі зіткнулися джип і легковик.

Про цю аварію навіть говорити моторошно.

Після удару легковий Сітроен підкинуло в повітря на кілька метрів та буквально викинуло на узбіччя.

Що ж призвело до трагедії?