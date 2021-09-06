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Video: Тендітна дама одним ударом відправила коханого на той світ

Тендітна дама може образитися й миттю перетворитися на професійного убивцю. В Києві жінка, наче тренований кікбоксер з такою силою гепнула ногою свого коханого, що той упав і більше не встав. [read_more_news] У бідолахи можливо й був шанс вижити, але ніхто не додумався викликати медиків, ні кохана, ні товариш, який став свідком того сімейного скандалу. Нелюди просто сіли й продовжили застілля, хто знає скільки вони пробули біля небіжчика, але лише згодом одумалися й все ж викликали швидку. Таких вже казок нарозказували поліцейським, що навіть досвідчені копи повірили у байку, що чоловік помер сам

Тендітна дама одним ударом відправила коханого на той світ
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Тендітна дама може образитися й миттю перетворитися на професійного убивцю.

В Києві жінка, наче тренований кікбоксер з такою силою гепнула ногою свого коханого, що той упав і більше не встав. Також по темі: Залишилась без коханого через телефон! Вбивство у Києві

У бідолахи можливо й був шанс вижити, але ніхто не додумався викликати медиків, ні кохана, ні товариш, який став свідком того сімейного скандалу.

Нелюди просто сіли й продовжили застілля, хто знає скільки вони пробули біля небіжчика, але лише згодом одумалися й все ж викликали швидку.

Таких вже казок нарозказували поліцейським, що навіть досвідчені копи повірили у байку, що чоловік помер сам

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ICTV / Надзвичайні новини / Тендітна дама одним ударом відправила коханого на той світ / 06.09.2021 20:26
06.09.2021 20:26

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