Тендітна дама одним ударом відправила коханого на той світ

Тендітна дама може образитися й миттю перетворитися на професійного убивцю.

В Києві жінка, наче тренований кікбоксер з такою силою гепнула ногою свого коханого, що той упав і більше не встав. Також по темі: Залишилась без коханого через телефон! Вбивство у Києві

У бідолахи можливо й був шанс вижити, але ніхто не додумався викликати медиків, ні кохана, ні товариш, який став свідком того сімейного скандалу.

Нелюди просто сіли й продовжили застілля, хто знає скільки вони пробули біля небіжчика, але лише згодом одумалися й все ж викликали швидку.

Таких вже казок нарозказували поліцейським, що навіть досвідчені копи повірили у байку, що чоловік помер сам