Video: Техстанція на колесах – на озброєнні у патрульних з’явилися мобільні діагностичні лабораторії
Наче страшний сон для водіїв ці нововведення.
Особливо для тих, хто відверто не слідкують за технічним станом своїх машин.
На дороги виїхали ті, хто будуть нещадно карати таких горе-автовласників.
На озброєнні у патрульних з'явилися мобільні діагностичні станції. [read_more_news]
І тепер перевірити, наприклад, зношеність протекторів шин, точність кермового управління чи наскільки авто забруднює повітря - копи зможуть, просто зупинивши машину в потоці.
Як це виглядатиме?
Скільки часу займатиме?
І що за це буде порушникам?
Водії, готуйте свої гаманці.
Техстанція на колесах – на озброєнні у патрульних з’явилися мобільні діагностичні лабораторії