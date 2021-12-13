«Татусь року» з Умані. Чоловік залишив 7-річну донечку стерегти будматеріали на трасі поблизу лісу

Рибалка виловив юного підкорювача айсбергів спінінгом – пригоди 10-річного хлопчика у Києві
Лебідь велетень залишився сам під покровом ночі – чому білий красень опинився у небезпеці
Янгол-охоронець врятував життя пасажиру в електричці – як медсестра стала зіркою соцмереж
Як команда телеканалу ICTV допомогла вижити Катерині II
Дружина В’ячеслава Соболєва розповіла про вбивство сина
Отруївся чи задихнувся? Загадкова смерть 6-річного хлопчика на Черкащині
Дворічний хлопчик втік з дому на Дніпропетровщині
Батьки кинули на призволяще. Як склалося життя 12-річної героїні, що врятувала рідних з вогню