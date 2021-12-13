«Татусь року» з Умані. Чоловік залишив 7-річну донечку стерегти будматеріали на трасі поблизу лісу

Історія про чоловіка, який точно ніколи не потрапить до номінації “татусь року”.

На Черкащині випадковий свідок та наш колега натрапили на вкрай приголомшливу знахідку.

Практично в лісі, на узбіччі траси, вони знайшли 7- річну дитину.

Спочатку, шоковані очевидці подумали, що та загубилася, та коли дізналися правду, ледь дар мови не втратили.

Виявилося, дівчинку там залишив її рідний батько. Також по темі: Коханий вбив вагітну дружину на очах у дітей - не витримав і перерізав собі горло

Як та чому чоловік покинув дитину, наражаючи на страшну небезпеку?

Чи вдалося відшукати самого горе-батька?

Та що він тепер пояснює в своє виправдання?