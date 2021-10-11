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Video: Таран маршрутки на Броварському проспекті – фарш із металу та обшивки

Аварія сколихнула і столицю. На Броварському проспекті легковик на всіх парах наздогнав і перекинув маршрутку. Тут лише дивом обійшлося без жертв. Страшні кадри, від яких холоне кров.

Таран маршрутки на Броварському проспекті – фарш із металу та обшивки
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Аварія сколихнула і столицю.

На Броварському проспекті легковик на всіх парах наздогнав і перекинув маршрутку.

Тут лише дивом обійшлося без жертв.

Страшні кадри, від яких холоне кров.

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ICTV / Надзвичайні новини / Таран маршрутки на Броварському проспекті – фарш із металу та обшивки / 11.10.2021 20:14
11.10.2021 20:14

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