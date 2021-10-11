Video: Таран маршрутки на Броварському проспекті – фарш із металу та обшивки

Аварія сколихнула і столицю. На Броварському проспекті легковик на всіх парах наздогнав і перекинув маршрутку. Тут лише дивом обійшлося без жертв. Страшні кадри, від яких холоне кров.