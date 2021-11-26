Таксист, якого закопали на кладовищі, виліз з могили посеред ночі! Моторошна історія з Волині

По-справжньому моторошна історія з Волині!

Там чоловіка жорстоко побили, розрядили над головою цілу обойму, вивезли посеред ночі на кладовище та змусили копати могилу.

Далі людину просто зарили живцем. Також по темі: 19-річний пасажир жорстоко познущався з 37-річного таксиста під Києвом

Здавалося, з такої пастки нещасному вже не вибратися, але він зумів себе відкопати і під ранок, ледве живий, дійшов додому.

Зараз жертва нападу в тяжкому стані у реанімації, але він встиг назвати поліцейським імена своїх кривдників.

Що ж це за звірі в людській подобі і що стало причиною такої небаченої жорстокості?

Павло Шамшин уже готовий розповісти подробиці.