Синочок помер! Страшна сімейна драма у родині 25-річної жінки на Запоріжжі

Синочок помер – такі жахливі слова 25-річна жінка сказала телефоном своїй матері.

У Запоріжжі страшна сімейна драма.

Приголомшена бабуся кинулася до квартири і знайшла 5-місячного Богданчика вже бездиханним. Також по темі: 21-річна матір-стрілочниця зморила власне немовля холодом до смерті на Черкащині

А от її доньки ніде не було!

Куди могла подітися молода згорьована матір?

І яке жахіття сталося в дитячому ліжечку?