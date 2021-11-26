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Video: Синочок помер! Страшна сімейна драма у родині 25-річної жінки на Запоріжжі

Синочок помер - такі жахливі слова 25-річна жінка сказала телефоном своїй матері. У Запоріжжі страшна сімейна драма. Приголомшена бабуся кинулася до квартири і знайшла 5-місячного Богданчика вже бездиханним. [read_more_news] А от її доньки ніде не було! Куди могла подітися молода згорьована матір? І яке жахіття сталося в дитячому ліжечку?

Синочок помер! Страшна сімейна драма у родині 25-річної жінки на Запоріжжі
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Синочок помер – такі жахливі слова 25-річна жінка сказала телефоном своїй матері.

У Запоріжжі страшна сімейна драма.

Приголомшена бабуся кинулася до квартири і знайшла 5-місячного Богданчика вже бездиханним. Також по темі: 21-річна матір-стрілочниця зморила власне немовля холодом до смерті на Черкащині

А от її доньки ніде не було!

Куди могла подітися молода згорьована матір?

І яке жахіття сталося в дитячому ліжечку?

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ICTV / Надзвичайні новини / Синочок помер! Страшна сімейна драма у родині 25-річної жінки на Запоріжжі / 26.11.2021 19:44
26.11.2021 19:44

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