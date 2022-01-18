Син вбив і познущався з тіла матері на очах у батька – подробиці розправи у Києві

Лупцював, кидався горщиками з квітами, добивав розвідним ключем, а потім ще й знущався з трупа!

І це все – про чоловіка, який фактично закатував власну матір!

Просто холод по спині: голова родини бачив усе, але запобігти вбивству просто не зміг. Також по темі: Син підрізав матір, поспішаючи в поліцію - неприємна історія з Житомирщини

І лише дивом сам не став наступною жертвою!

Але що ж так розлютило 32-річного киянина?

І чому його воліли обходити стороною?

Олександр Храпач уже все з’ясував.