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Video: Син вбив і познущався з тіла матері на очах у батька – подробиці розправи у Києві

Лупцював, кидався горщиками з квітами, добивав розвідним ключем, а потім ще й знущався з трупа! І це все - про чоловіка, який фактично закатував власну матір! Просто холод по спині: голова родини бачив усе, але запобігти вбивству просто не зміг. [read_more_news] І лише дивом сам не став наступною жертвою! Але що ж так розлютило 32-річного киянина? І чому його воліли обходити стороною? Олександр Храпач уже все з'ясував.

Син вбив і познущався з тіла матері на очах у батька – подробиці розправи у Києві
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Лупцював, кидався горщиками з квітами, добивав розвідним ключем, а потім ще й знущався з трупа!

І це все – про чоловіка, який фактично закатував власну матір!

Просто холод по спині: голова родини бачив усе, але запобігти вбивству просто не зміг. Також по темі: Син підрізав матір, поспішаючи в поліцію - неприємна історія з Житомирщини

І лише дивом сам не став наступною жертвою!

Але що ж так розлютило 32-річного киянина?

І чому його воліли обходити стороною?

Олександр Храпач уже все з’ясував.

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ICTV / Надзвичайні новини / Син вбив і познущався з тіла матері на очах у батька – подробиці розправи у Києві / 18.01.2022 20:16
18.01.2022 20:16

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