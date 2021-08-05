Син під час розбірок на дискотеці підстрелив власних батьків

Оце так заступився за брата!

У Василькові 27-річний хлопець помчав на допомогу родичеві, якого начебто ображали у місцевому барі.

Зрештою, на розбірки примчала одразу вся родина.

У розпал з’ясування стосунків месник відкрив хаотичний вогонь по натовпу. Також по темі: Рідний дядько розбещував 5-річну племінницю під носом у батьків

Та поранив не лише кривдника свого 15-річного брата, але й своїх батьків!

Скільки зрештою людей схопили кулю і опинилися в лікарні?

Як склалася доля стрільця і що розповідають в самому розважальному закладі – дізнавався Олександр Храпач