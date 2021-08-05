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Video: Син під час розбірок на дискотеці підстрелив власних батьків

Оце так заступився за брата! У Василькові 27-річний хлопець помчав на допомогу родичеві, якого начебто ображали у місцевому барі. Зрештою, на розбірки примчала одразу вся родина. У розпал з'ясування стосунків месник відкрив хаотичний вогонь по натовпу.[read_more_news] Та поранив не лише кривдника свого 15-річного брата, але й своїх батьків! Скільки зрештою людей схопили кулю і опинилися в лікарні? Як склалася доля стрільця і що розповідають в самому розважальному закладі - дізнавався Олександр Храпач

Син під час розбірок на дискотеці підстрелив власних батьків
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Оце так заступився за брата!

У Василькові 27-річний хлопець помчав на допомогу родичеві, якого начебто ображали у місцевому барі.

Зрештою, на розбірки примчала одразу вся родина.

У розпал з’ясування стосунків месник відкрив хаотичний вогонь по натовпу. Також по темі: Рідний дядько розбещував 5-річну племінницю під носом у батьків

Та поранив не лише кривдника свого 15-річного брата, але й своїх батьків!

Скільки зрештою людей схопили кулю і опинилися в лікарні?

Як склалася доля стрільця і що розповідають в самому розважальному закладі – дізнавався Олександр Храпач

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ICTV / Надзвичайні новини / Син під час розбірок на дискотеці підстрелив власних батьків / 05.08.2021 19:57
05.08.2021 19:57

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