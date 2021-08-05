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Video: Святий отець у боротьбі за землю на Львівщині лякає АТОвців своїми хрестами

Після обстрілів на сході змушені захищати власні землі вже на мирній території. На Львівщині атовці переконують, що на їхні ділянки посягнув ніхто інший, як місцевий священник, і вже позначив чужі гектари своїми хрестами. [read_more_news] Сам святий отець відхрещується від сакральних знаків та меркантильних інтересів. Він запевняє, що його душа болить лише за екологію, тому й воює з бійцями. На чиєму ж боці істина, з’ясовували наші журналісти.

Святий отець у боротьбі за землю на Львівщині лякає АТОвців своїми хрестами
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Після обстрілів на сході змушені захищати власні землі вже на мирній території.

На Львівщині атовці переконують, що на їхні ділянки посягнув ніхто інший, як місцевий священник, і вже позначив чужі гектари своїми хрестами. Також по темі: Село на Прикарпатті летить під землю - екологічне лихо насувається на домівки

Сам святий отець відхрещується від сакральних знаків та меркантильних інтересів.

Він запевняє, що його душа болить лише за екологію, тому й воює з бійцями.

На чиєму ж боці істина, з’ясовували наші журналісти.

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ICTV / Надзвичайні новини / Святий отець у боротьбі за землю на Львівщині лякає АТОвців своїми хрестами / 05.08.2021 20:23
05.08.2021 20:23

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