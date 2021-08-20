Святкове вбрання стало траурним – подробиці смертельної ДТП на Вінниччині

Замість двох легковиків – закривавлена купа заліза.

На Вінниччині сталася моторошна лобова аварія. Також по темі: Загибель 20-річної вагітної у ДТП посеред ночі на Вінниччині - що відомо

Старенький ВАЗ вилетів на трасі на універсал Шевроле.

В ньому їхало двоє людей, а в легковику тільки водій.

Місцеві цю дорогу називають проклятою, бо лиш за один місяць тут загинуло чимало людей.