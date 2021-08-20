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Video: Святкове вбрання стало траурним – подробиці смертельної ДТП на Вінниччині

Замість двох легковиків – закривавлена купа заліза. На Вінниччині сталася моторошна лобова аварія.[read_more_news] Старенький ВАЗ вилетів на трасі на універсал Шевроле. В ньому їхало двоє людей, а в легковику тільки водій. Місцеві цю дорогу називають проклятою, бо лиш за один місяць тут загинуло чимало людей.

Святкове вбрання стало траурним – подробиці смертельної ДТП на Вінниччині
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Замість двох легковиків – закривавлена купа заліза.

На Вінниччині сталася моторошна лобова аварія. Також по темі: Загибель 20-річної вагітної у ДТП посеред ночі на Вінниччині - що відомо

Старенький ВАЗ вилетів на трасі на універсал Шевроле.

В ньому їхало двоє людей, а в легковику тільки водій.

Місцеві цю дорогу називають проклятою, бо лиш за один місяць тут загинуло чимало людей.

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ICTV / Надзвичайні новини / Святкове вбрання стало траурним – подробиці смертельної ДТП на Вінниччині / 20.08.2021 19:37
20.08.2021 19:37

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