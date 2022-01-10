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Video: Свята вечеря перетворилась на фільм жахів та рясно окропилась кров’ю в Апостоловому – що трапилось

На Дніпропетровщині, у невеличкому місті Апостоловому, свята вечеря перетворилася на справжній фільм жахів для місцевих мешканців. Замість різдвяної молитви та звуків дзвіниці, місто потонуло у світлі проблискових маячків та поліцейських сирен. Лише уявіть, на центральній площі у декількох метрах від головної ялинки, знайшли обгоріле, скривавлене тіло місцевої мешканки без одягу.  [read_more_news] Хто наважився на таке звірство та як зловмиснику вдалося лишитися непоміченим? На місці жорстокого вбивства зʼясовував наш Олег Єрмолінський.

Свята вечеря перетворилась на фільм жахів та рясно окропилась кров’ю в Апостоловому – що трапилось
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На Дніпропетровщині, у невеличкому місті Апостоловому, свята вечеря перетворилася на справжній фільм жахів для місцевих мешканців.

Замість різдвяної молитви та звуків дзвіниці, місто потонуло у світлі проблискових маячків та поліцейських сирен.

Лише уявіть, на центральній площі у декількох метрах від головної ялинки, знайшли обгоріле, скривавлене тіло місцевої мешканки без одягу.   Також по темі: Працювати на свята - гріх. На Полтавщині місцевий трудяга загинув страшною смертю через кару небесну?

Хто наважився на таке звірство та як зловмиснику вдалося лишитися непоміченим?

На місці жорстокого вбивства зʼясовував наш Олег Єрмолінський.

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ICTV / Надзвичайні новини / Свята вечеря перетворилась на фільм жахів та рясно окропилась кров’ю в Апостоловому – що трапилось / 10.01.2022 19:09
10.01.2022 19:09

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