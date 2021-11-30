Свекруха хоче забрати хату у невістки й заселила туди цілий табір ромів – циганський терор біля моря

Бив сусіда ланцюгом на очах у приголомшених очевидців – люта розправа на Одещині
Банда рекетирів запустила машину часу і повернула на Одещину суворі 90-ті
Крадена земля для мажорів – узбережжя Чорного моря дерибанять на очах
Квартирант-вбивця влаштував криваве застілля у рівненській квартирі
Колишня дружина позбавила життя батька своєї дитини
94-річна бабця тримає оборону своєї київської квартири від нових власників
Відпочинок у гаражі довів двох чоловіків до смерті
Відомого одеського активіста звинувачують у вимаганнях