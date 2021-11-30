Свекруха хоче забрати хату у невістки й заселила туди цілий табір ромів – циганський терор біля моря

Найгірше, коли родичі перетворюються на запеклих ворогів.

Дуже часто так буває, коли наступає момент ділити спадок.

Дехто взагалі втрачає людське обличчя.

Особливо, коли мова йде про будинок біля моря.

У селі Курортному колишня свекруха підселила в будинок, де мешкав її померлий син, ромів. Також по темі: Підпалюючи квартиру колишній дружині, зайнявся сам - пекельна драма у Вишневому

І її невістка змушена вже майже чотири місяці знімати невеличкий флігель.

Додому повертатися жінка боїться, бо їй погрожують.

А ватажок ромів взагалі заявив, що продасть будинок.

Бо він вже це робить не вперше.

І завжди виходить сухим із води.

Мало того, сусіди розповіли, що з хати постійно щось вивозили.

Навіть каналізаційні люки з подвір’я винесли на метал.

До яких підлостей готові вдатися люди?

Це просто в голові не вкладається.