Свекор, захищаючись, підрізав кремезного зятя ножем

В цій історії й не знаєш, кого більше жаль: жертву чи підозрюваного.

Здавалося б буденна сімейна історія, яку можна було без проблем вирішити миром.

Та от в реаліях все закінчилося печально: один з родичів отримав ніж у живіт, інший тепер – під слідством.

Через що спалахнув конфлікт і чи вижив постраждалий? Також по темі: У Харкові 18-річний зять по-звірячому вбив тещу, бо не давала йому проходу

Головний підозрюваний розповів усе Надзвичайним новинам.

Вам варто послухати його одкровення!