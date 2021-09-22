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Video: Свекор, захищаючись, підрізав кремезного зятя ножем

В цій історії й не знаєш, кого більше жаль: жертву чи підозрюваного. Здавалося б буденна сімейна історія, яку можна було без проблем вирішити миром. Та от в реаліях все закінчилося печально: один з родичів отримав ніж у живіт, інший тепер - під слідством. Через що спалахнув конфлікт і чи вижив постраждалий?[read_more_news] Головний підозрюваний розповів усе Надзвичайним новинам. Вам варто послухати його одкровення!

Свекор, захищаючись, підрізав кремезного зятя ножем
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В цій історії й не знаєш, кого більше жаль: жертву чи підозрюваного.

Здавалося б буденна сімейна історія, яку можна було без проблем вирішити миром.

Та от в реаліях все закінчилося печально: один з родичів отримав ніж у живіт, інший тепер – під слідством.

Через що спалахнув конфлікт і чи вижив постраждалий? Також по темі: У Харкові 18-річний зять по-звірячому вбив тещу, бо не давала йому проходу

Головний підозрюваний розповів усе Надзвичайним новинам.

Вам варто послухати його одкровення!

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ICTV / Надзвичайні новини / Свекор, захищаючись, підрізав кремезного зятя ножем / 22.09.2021 19:57
22.09.2021 19:57

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