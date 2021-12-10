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Video: Сварка невістки зі свекрухою закінчилася смертю на Хмельниччині

Жахлива трагедія на Хмельниччині. Звичайна побутова сварка невістки зі свекрухою закінчилася смертю останньої. Молодша учасниця скандалу схопила швабру і пішла силою доказувати свої права.

Сварка невістки зі свекрухою закінчилася смертю на Хмельниччині
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Жахлива трагедія на Хмельниччині.

Звичайна побутова сварка невістки зі свекрухою закінчилася смертю останньої.

Молодша учасниця скандалу схопила швабру і пішла силою доказувати свої права.

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ICTV / Надзвичайні новини / Сварка невістки зі свекрухою закінчилася смертю на Хмельниччині / 10.12.2021 19:53
10.12.2021 19:53

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