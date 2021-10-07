seach
ICTV - Разом краще

Video: Сварка коханців не на життя, а на смерть! Хто кому всадив підступний ніж у спину

Кривава історія кохання, яка буквально пробирає до кісток. На Львівщині чоловік жорстоко розправився із своєю коханкою. Тільки уявіть: нелюд встромив подрузі ніж прямо у спину та вбив її з першого ж удару. [read_more_news] Сусіди шоковані та не можуть повірити, що добряк Ростислав міг підняти руку на жінку. Кажуть: пара вже 10 років жила душа в душу під одним дахом і ніколи не скандалила. Що ж трапилося того фатального дня? І які чутки ходять серед місцевих? Наша Євгенія Полікарпова почула таке, від чого волосся стає дибки

Сварка коханців не на життя, а на смерть! Хто кому всадив підступний ніж у спину
0 Коментувати

Кривава історія кохання, яка буквально пробирає до кісток.

На Львівщині чоловік жорстоко розправився із своєю коханкою.

Тільки уявіть: нелюд встромив подрузі ніж прямо у спину та вбив її з першого ж удару.  Також по темі: Не зміг пережити розлучення з дружиною - чоловік намагався вбити себе через трагічне кохання

Сусіди шоковані та не можуть повірити, що добряк Ростислав міг підняти руку на жінку.

Кажуть: пара вже 10 років жила душа в душу під одним дахом і ніколи не скандалила.

Що ж трапилося того фатального дня?

І які чутки ходять серед місцевих?

Наша Євгенія Полікарпова почула таке, від чого волосся стає дибки

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Сварка коханців не на життя, а на смерть! Хто кому всадив підступний ніж у спину / 07.10.2021 19:52
07.10.2021 19:52

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь