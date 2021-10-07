Сварка коханців не на життя, а на смерть! Хто кому всадив підступний ніж у спину

Кривава історія кохання, яка буквально пробирає до кісток.

На Львівщині чоловік жорстоко розправився із своєю коханкою.

Тільки уявіть: нелюд встромив подрузі ніж прямо у спину та вбив її з першого ж удару. Також по темі: Не зміг пережити розлучення з дружиною - чоловік намагався вбити себе через трагічне кохання

Сусіди шоковані та не можуть повірити, що добряк Ростислав міг підняти руку на жінку.

Кажуть: пара вже 10 років жила душа в душу під одним дахом і ніколи не скандалила.

Що ж трапилося того фатального дня?

І які чутки ходять серед місцевих?

Наша Євгенія Полікарпова почула таке, від чого волосся стає дибки