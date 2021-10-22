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Video: Сусіди зчепилися у двобої за межу не на життя, а на смерть – кривава бійня на Вінниччині

Кривава бійня двох сусідів за межу сталася у селі Брідку, на Вінниччині. 83-річний чоловік та його 70-річна сусідка серед білого дня зчепилися у двобої посеред своїх городів. Билися палицею і лопатою. І хоч жінка кричала і звала на допомогу, але її ніхто не чув. [read_more_news] Оскаженілий сусід буквально пошматував її лезом лопати, а потім сам про все розповів своїй онуці. Родичка поспішила викликати швидку. Та от пенсіонерці допомога медиків вже була ні до чого. Тільки уявіть - причиною смертельного конфлікту стала земля. Сусіди роками не могли поділити межу між городами. На тій самій межі, за яку точилася війна, і знайшли порубане бездиханне тіло пенсіонерки.

Сусіди зчепилися у двобої за межу не на життя, а на смерть – кривава бійня на Вінниччині
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Кривава бійня двох сусідів за межу сталася у селі Брідку, на Вінниччині.

83-річний чоловік та його 70-річна сусідка серед білого дня зчепилися у двобої посеред своїх городів.

Билися палицею і лопатою.

І хоч жінка кричала і звала на допомогу, але її ніхто не чув. Також по темі: Злочин без покарання! Чому підступному сусіду Феміда не може ніяк оголосити вирок

Оскаженілий сусід буквально пошматував її лезом лопати, а потім сам про все розповів своїй онуці.

Родичка поспішила викликати швидку.

Та от пенсіонерці допомога медиків вже була ні до чого.

Тільки уявіть – причиною смертельного конфлікту стала земля.

Сусіди роками не могли поділити межу між городами.

На тій самій межі, за яку точилася війна, і знайшли порубане бездиханне тіло пенсіонерки.

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ICTV / Надзвичайні новини / Сусіди зчепилися у двобої за межу не на життя, а на смерть – кривава бійня на Вінниччині / 22.10.2021 19:42
22.10.2021 19:42

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