Сусіди зчепилися у двобої за межу не на життя, а на смерть – кривава бійня на Вінниччині

Кривава бійня двох сусідів за межу сталася у селі Брідку, на Вінниччині.

83-річний чоловік та його 70-річна сусідка серед білого дня зчепилися у двобої посеред своїх городів.

Билися палицею і лопатою.

І хоч жінка кричала і звала на допомогу, але її ніхто не чув. Також по темі: Злочин без покарання! Чому підступному сусіду Феміда не може ніяк оголосити вирок

Оскаженілий сусід буквально пошматував її лезом лопати, а потім сам про все розповів своїй онуці.

Родичка поспішила викликати швидку.

Та от пенсіонерці допомога медиків вже була ні до чого.

Тільки уявіть – причиною смертельного конфлікту стала земля.

Сусіди роками не могли поділити межу між городами.

На тій самій межі, за яку точилася війна, і знайшли порубане бездиханне тіло пенсіонерки.