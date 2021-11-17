Сусід з сокирою погрожував висадити у повітря багатоповерхівку у Білій Церкві

Шокуючий переполох – у Білій Церкві!

Це ж треба такого сусіда людям!

Напустив газу в хату й погрожував висадити у повітря цілу багатоповерхівку! Також по темі: Нелюду з сокирою дорогою зустрілась самотня жінка - моторошна та підступна розправа на Київщині

Аби втихомирити дебошира, довелося викликати цілу групу спецпризначенців, бо звичайні копи не могла дати ради – він кидався на них із сокирою й реально міг порубати!

Усі сусіди просто тремтять від страху!

І не даремно, я вам скажу!

Вони розповідають, що цей псих вже має людську кров на руках!

Бо колись, начебто, вбив викруткою свою ж родичку та викинув її з вікна!