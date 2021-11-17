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Video: Сусід з сокирою погрожував висадити у повітря багатоповерхівку у Білій Церкві

Шокуючий переполох - у Білій Церкві! Це ж треба такого сусіда людям! Напустив газу в хату й погрожував висадити у повітря цілу багатоповерхівку![read_more_news] Аби втихомирити дебошира, довелося викликати цілу групу спецпризначенців, бо звичайні копи не могла дати ради - він кидався на них із сокирою й реально міг порубати! Усі сусіди просто тремтять від страху! І не даремно, я вам скажу! Вони розповідають, що цей псих вже має людську кров на руках! Бо колись, начебто, вбив викруткою свою ж родичку та викинув її з вікна!

Сусід з сокирою погрожував висадити у повітря багатоповерхівку у Білій Церкві
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Шокуючий переполох – у Білій Церкві!

Це ж треба такого сусіда людям!

Напустив газу в хату й погрожував висадити у повітря цілу багатоповерхівку! Також по темі: Нелюду з сокирою дорогою зустрілась самотня жінка - моторошна та підступна розправа на Київщині

Аби втихомирити дебошира, довелося викликати цілу групу спецпризначенців, бо звичайні копи не могла дати ради – він кидався на них із сокирою й реально міг порубати!

Усі сусіди просто тремтять від страху!

І не даремно, я вам скажу!

Вони розповідають, що цей псих вже має людську кров на руках!

Бо колись, начебто, вбив викруткою свою ж родичку та викинув її з вікна!

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ICTV / Надзвичайні новини / Сусід з сокирою погрожував висадити у повітря багатоповерхівку у Білій Церкві / 17.11.2021 19:55
17.11.2021 19:55

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