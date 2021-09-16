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Video: Сумський Нацкорпус прославився на всю Україну своїми вибриками

Робін-Гуди чи прості рекетири?! На Сумщині активісти Нацкорпусу заявляють, що на них намовляють без причини. А вони - не просто влаштовують бійки на підприємствах, а роблять це… заради благородної мети. [read_more_news] Мовляв, полум’яних патріотів непокоять санітарні норми! Та інші порушення, яких припускаються бізнесмени. Тільки у них чомусь немає питань до керівника української державної служби, у якого знайшли російське громадянство і майно в окупованому Криму! Нам продовжують надходити скарги на побори та кришування, і картина все більше нагадує буремні 90-ті.

Сумський Нацкорпус прославився на всю Україну своїми вибриками
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Робін-Гуди чи прості рекетири?!

На Сумщині активісти Нацкорпусу заявляють, що на них намовляють без причини.

А вони – не просто влаштовують бійки на підприємствах, а роблять це… заради благородної мети. Також по темі: Нацкорпус повернув у Суми дикий рекет з 90-х? Люди просять захисту

Мовляв, полум’яних патріотів непокоять санітарні норми!

Та інші порушення, яких припускаються бізнесмени.

Тільки у них чомусь немає питань до керівника української державної служби, у якого знайшли російське громадянство і майно в окупованому Криму!

Нам продовжують надходити скарги на побори та кришування, і картина все більше нагадує буремні 90-ті.

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ICTV / Надзвичайні новини / Сумський Нацкорпус прославився на всю Україну своїми вибриками / 16.09.2021 20:14
16.09.2021 20:14

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