Сумський Нацкорпус прославився на всю Україну своїми вибриками

Робін-Гуди чи прості рекетири?!

На Сумщині активісти Нацкорпусу заявляють, що на них намовляють без причини.

А вони – не просто влаштовують бійки на підприємствах, а роблять це… заради благородної мети. Також по темі: Нацкорпус повернув у Суми дикий рекет з 90-х? Люди просять захисту

Мовляв, полум’яних патріотів непокоять санітарні норми!

Та інші порушення, яких припускаються бізнесмени.

Тільки у них чомусь немає питань до керівника української державної служби, у якого знайшли російське громадянство і майно в окупованому Криму!

Нам продовжують надходити скарги на побори та кришування, і картина все більше нагадує буремні 90-ті.