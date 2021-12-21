Ступив на лід з мріями про вдалу риболовлю та провалився! Смертельна небезпека на воді

Здається, часом люди навмисно наражають себе на смертельну небезпеку.

І якби ж то тільки себе.

Одержимі своїм хобі вони ж змушують і інших ризикувати життям.

На Рівненщині затятий рибалка опинився у воді, коли на місцевому ставку сокирою вдарив по кризі. Також по темі: Жорстоке вбивство рибалки у Дніпрі - син знайшов батька мертвим у багажнику

Вибратися з такої пастки чоловік не міг і точно пішов би на дно, якби поруч не опинилися хоробрі очевидці.

Як відбувалася ця надзвичайно тривожна рятувальна операція?

І чи зрештою почули сміливці слова подяки від екстремала з вудкою?

Ну, як так можна?