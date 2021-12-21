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Video: Ступив на лід з мріями про вдалу риболовлю та провалився! Смертельна небезпека на воді

Здається, часом люди навмисно наражають себе на смертельну небезпеку. І якби ж то тільки себе. Одержимі своїм хобі вони ж змушують і інших ризикувати життям. На Рівненщині затятий рибалка опинився у воді, коли на місцевому ставку сокирою вдарив по кризі. [read_more_news] Вибратися з такої пастки чоловік не міг і точно пішов би на дно, якби поруч не опинилися хоробрі очевидці. Як відбувалася ця надзвичайно тривожна рятувальна операція? І чи зрештою почули сміливці слова подяки від екстремала з вудкою? Ну, як так можна?

Ступив на лід з мріями про вдалу риболовлю та провалився! Смертельна небезпека на воді
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Здається, часом люди навмисно наражають себе на смертельну небезпеку.

І якби ж то тільки себе.

Одержимі своїм хобі вони ж змушують і інших ризикувати життям.

На Рівненщині затятий рибалка опинився у воді, коли на місцевому ставку сокирою вдарив по кризі. Також по темі: Жорстоке вбивство рибалки у Дніпрі - син знайшов батька мертвим у багажнику

Вибратися з такої пастки чоловік не міг і точно пішов би на дно, якби поруч не опинилися хоробрі очевидці.

Як відбувалася ця надзвичайно тривожна рятувальна операція?

І чи зрештою почули сміливці слова подяки від екстремала з вудкою?

Ну, як так можна?

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ICTV / Надзвичайні новини / Ступив на лід з мріями про вдалу риболовлю та провалився! Смертельна небезпека на воді / 21.12.2021 20:34
21.12.2021 20:34

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