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Video: Студент знімав голих дівчат у гуртожитку на камеру! Cекс-скандал у Київському політехнічному університеті

У Києві студентки вже навіть митися бояться! Бо за ними може підглядати якийсь збоченець! Сексуальний скандал, від якого гуде вся столиця! В одному з гуртожитків Київського політеху дівчата знайшли приховану відеокамеру просто у своїй душовій![read_more_news] Спритник заховав девайс разом з блоком живлення у вентиляції. Він спрацьовував на рух і тільки-но студентки заходили в душ, їх, голих, нахабно фільмували! Шоковані знахідкою, дівчата без вагань сповістили копів. Студентки за голови беруться, а раптом пікантні ролики з ними вже гуляють мережею? Яка ганьба. Хто ж цей душовий блудник? Нащо підглядав за дівчатами? Не повірите, розпусник сам себе здав! Але ж як? Олександр Храпач дізнався.

Студент знімав голих дівчат у гуртожитку на камеру! Cекс-скандал у Київському політехнічному університеті
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У Києві студентки вже навіть митися бояться!

Бо за ними може підглядати якийсь збоченець!

Сексуальний скандал, від якого гуде вся столиця!

В одному з гуртожитків Київського політеху дівчата знайшли приховану відеокамеру просто у своїй душовій! Також по темі: 15-річна студентка загинула під колесами "німця" на очах у шокованого брата - ДТП в Одесі

Спритник заховав девайс разом з блоком живлення у вентиляції.

Він спрацьовував на рух і тільки-но студентки заходили в душ, їх, голих, нахабно фільмували!

Шоковані знахідкою, дівчата без вагань сповістили копів.

Студентки за голови беруться, а раптом пікантні ролики з ними вже гуляють мережею?

Яка ганьба. Хто ж цей душовий блудник?

Нащо підглядав за дівчатами?

Не повірите, розпусник сам себе здав!

Але ж як? Олександр Храпач дізнався.

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ICTV / Надзвичайні новини / Студент знімав голих дівчат у гуртожитку на камеру! Cекс-скандал у Київському політехнічному університеті / 08.11.2021 20:21
08.11.2021 20:21

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