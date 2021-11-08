Студент знімав голих дівчат у гуртожитку на камеру! Cекс-скандал у Київському політехнічному університеті

У Києві студентки вже навіть митися бояться!

Бо за ними може підглядати якийсь збоченець!

Сексуальний скандал, від якого гуде вся столиця!

В одному з гуртожитків Київського політеху дівчата знайшли приховану відеокамеру просто у своїй душовій! Також по темі: 15-річна студентка загинула під колесами "німця" на очах у шокованого брата - ДТП в Одесі

Спритник заховав девайс разом з блоком живлення у вентиляції.

Він спрацьовував на рух і тільки-но студентки заходили в душ, їх, голих, нахабно фільмували!

Шоковані знахідкою, дівчата без вагань сповістили копів.

Студентки за голови беруться, а раптом пікантні ролики з ними вже гуляють мережею?

Яка ганьба. Хто ж цей душовий блудник?

Нащо підглядав за дівчатами?

Не повірите, розпусник сам себе здав!

Але ж як? Олександр Храпач дізнався.