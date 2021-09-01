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Video: Стріляв у матір та сестру в боротьбі за власний куток – кривава сімейна сварка на Хмельниччині

На Хмельниччині сімейна сварка ледь не коштувала життя двом людям. Коли син вигнав з дому матір на її захист прийшла донька.[read_more_news] Тоді в хід чоловік пустив рушницю. Не вдалося уникнути кровопролиття. Коли чоловік зрозумів, що накоїв – втік, прихопивши з собою зброю. Вже чотири дні його шукають найближчими селами і лісами правоохоронці. Аби уникнути ще жертв просять допомоги в тих, хто бачив втікача.

Стріляв у матір та сестру в боротьбі за власний куток – кривава сімейна сварка на Хмельниччині
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На Хмельниччині сімейна сварка ледь не коштувала життя двом людям.

Коли син вигнав з дому матір на її захист прийшла донька. Також по темі: Загадкове вбивство 20-річної студентки у Вінниці

Тоді в хід чоловік пустив рушницю.

Не вдалося уникнути кровопролиття.

Коли чоловік зрозумів, що накоїв – втік, прихопивши з собою зброю.

Вже чотири дні його шукають найближчими селами і лісами правоохоронці.

Аби уникнути ще жертв просять допомоги в тих, хто бачив втікача.

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ICTV / Надзвичайні новини / Стріляв у матір та сестру в боротьбі за власний куток – кривава сімейна сварка на Хмельниччині / 01.09.2021 19:50
01.09.2021 19:50

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