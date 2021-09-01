Стріляв у матір та сестру в боротьбі за власний куток – кривава сімейна сварка на Хмельниччині

На Хмельниччині сімейна сварка ледь не коштувала життя двом людям.

Коли син вигнав з дому матір на її захист прийшла донька. Також по темі: Загадкове вбивство 20-річної студентки у Вінниці

Тоді в хід чоловік пустив рушницю.

Не вдалося уникнути кровопролиття.

Коли чоловік зрозумів, що накоїв – втік, прихопивши з собою зброю.

Вже чотири дні його шукають найближчими селами і лісами правоохоронці.

Аби уникнути ще жертв просять допомоги в тих, хто бачив втікача.