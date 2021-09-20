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Video: Стрілянина в Пермі – студент влаштував криваву баню в університеті

Хотів бачити страждання на обличчя своїх жертв. Роками ретельно готувався до кривавої розправи. У яскравих фарбах розписував у соцмережах, як, де, коли і кого вбиватиме. Але ніхто його не зупинив. [read_more_news] Черговий неадекват увірвався в навчальний заклад, аби розстріляти людей. Жахіття сталося у місті Пермі. 18-річний студент з дробовиком забіг до будівлі та влаштував полювання на живі мішені. Щонайменше шестеро загинули, ще два з половиною десятки зрешечені дробом. Справжня кривава баня.

Стрілянина в Пермі – студент влаштував криваву баню в університеті
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Хотів бачити страждання на обличчя своїх жертв.

Роками ретельно готувався до кривавої розправи.

У яскравих фарбах розписував у соцмережах, як, де, коли і кого вбиватиме.

Але ніхто його не зупинив. Також по темі: На Прикарпатті 10-річний школяр впав з аварійного мосту у гірську річку

Черговий неадекват увірвався в навчальний заклад, аби розстріляти людей.

Жахіття сталося у місті Пермі.

18-річний студент з дробовиком забіг до будівлі та влаштував полювання на живі мішені.

Щонайменше шестеро загинули, ще два з половиною десятки зрешечені дробом.

Справжня кривава баня.

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ICTV / Надзвичайні новини / Стрілянина в Пермі – студент влаштував криваву баню в університеті / 20.09.2021 19:40
20.09.2021 19:40

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