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Video: Страшний вибух газу у Новій Одесі – всі подробиці смертельної трагедії

Четверо людей загинули, ще понад 50 залишилися без даху над головою в результаті потужного вибуху на Миколаївщині. У місті Нова Одеса рвонув побутовий газ, поховавши під завалами трьох людей, а ще один чоловік раптово помер від серцевого нападу, не витримавши напруги. Як все відбувалося, що розповідають місцеві, де тепер житимуть мешканці цілого будинку, та хто ж винен у страшній трагедії – на місці побували наші кореспонденти.

Страшний вибух газу у Новій Одесі – всі подробиці смертельної трагедії
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Четверо людей загинули, ще понад 50 залишилися без даху над головою в результаті потужного вибуху на Миколаївщині.

У місті Нова Одеса рвонув побутовий газ, поховавши під завалами трьох людей, а ще один чоловік раптово помер від серцевого нападу, не витримавши напруги.

Як все відбувалося, що розповідають місцеві, де тепер житимуть мешканці цілого будинку, та хто ж винен у страшній трагедії – на місці побували наші кореспонденти.

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ICTV / Надзвичайні новини / Страшний вибух газу у Новій Одесі – всі подробиці смертельної трагедії / 29.11.2021 19:18
29.11.2021 19:18

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