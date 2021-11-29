Страшний вибух газу у Новій Одесі – всі подробиці смертельної трагедії

Четверо людей загинули, ще понад 50 залишилися без даху над головою в результаті потужного вибуху на Миколаївщині.

У місті Нова Одеса рвонув побутовий газ, поховавши під завалами трьох людей, а ще один чоловік раптово помер від серцевого нападу, не витримавши напруги.

Як все відбувалося, що розповідають місцеві, де тепер житимуть мешканці цілого будинку, та хто ж винен у страшній трагедії – на місці побували наші кореспонденти.