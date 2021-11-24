Video: Страшна і безглузда смерть жінки на трамвайних коліях у Києві

Хотіла проскочити, спіткнулася та потрапила просто під трамвай. Страшна та безглузда смерть жінки в столиці. Бідолашна вийшла з магазину і побачила маршрутку, кинулася на зупинку трамвайними коліями, але впала. Водій уже був безсилий і махина просто розчавила бідну.