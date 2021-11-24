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Video: Страшна і безглузда смерть жінки на трамвайних коліях у Києві

Хотіла проскочити, спіткнулася та потрапила просто під трамвай. Страшна та безглузда смерть жінки в столиці. Бідолашна вийшла з магазину і побачила маршрутку, кинулася на зупинку трамвайними коліями, але впала. Водій уже був безсилий і махина просто розчавила бідну.

Страшна і безглузда смерть жінки на трамвайних коліях у Києві
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Хотіла проскочити, спіткнулася та потрапила просто під трамвай.

Страшна та безглузда смерть жінки в столиці.

Бідолашна вийшла з магазину і побачила маршрутку, кинулася на зупинку трамвайними коліями, але впала.

Водій уже був безсилий і махина просто розчавила бідну.

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ICTV / Надзвичайні новини / Страшна і безглузда смерть жінки на трамвайних коліях у Києві / 24.11.2021 18:56
24.11.2021 18:56

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