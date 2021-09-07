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Video: Став вбивцею у власний день народження – дика розправа у Дніпрі

Нещадно та зухвало забив свого ж гостя до смерті - просто на порозі під’їзду. Агонію жертви чули сусіди, але вийти і допомогти до приїзду копів ніхто навіть не спромігся. Бо юного агресора тут боїться чи не весь будинок. І не дарма, адже чуже життя він так безжально забрав просто у власний дев’ятнадцятий день народження. Дике вбивство у Дніпрі. [read_more_news] Молодий душогуб відправив на той світ квартиранта своєї бабусі, із яким цілий вечір святкував іменини. Голову бідолашного він буквально перетворив на криваве місиво, із вулиці заволочив у квартиру, кинув перед очима шокованої бабці і пішов геть. Серце жертви зупинилось ще до приїзду медиків. Чим же не вгодив квартирант, що іменинник відправив його на той світ? Чому навіть власна бабуся боїться онука, а сусіди не інакше, як звір - його не називають? Від шокуючих подробиць волосся дибки.

Став вбивцею у власний день народження – дика розправа у Дніпрі
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Нещадно та зухвало забив свого ж гостя до смерті – просто на порозі під’їзду.

Агонію жертви чули сусіди, але вийти і допомогти до приїзду копів ніхто навіть не спромігся.

Бо юного агресора тут боїться чи не весь будинок.

І не дарма, адже чуже життя він так безжально забрав просто у власний дев’ятнадцятий день народження.

Дике вбивство у Дніпрі. Також по темі: Втратив руку та обидві ноги під Маріуполем, але не зламався! 16-річний хлопець переплив Дніпро

Молодий душогуб відправив на той світ квартиранта своєї бабусі, із яким цілий вечір святкував іменини.

Голову бідолашного він буквально перетворив на криваве місиво, із вулиці заволочив у квартиру, кинув перед очима шокованої бабці і пішов геть.

Серце жертви зупинилось ще до приїзду медиків.

Чим же не вгодив квартирант, що іменинник відправив його на той світ?

Чому навіть власна бабуся боїться онука, а сусіди не інакше, як звір – його не називають?

Від шокуючих подробиць волосся дибки.

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ICTV / Надзвичайні новини / Став вбивцею у власний день народження – дика розправа у Дніпрі / 07.09.2021 19:38
07.09.2021 19:38

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