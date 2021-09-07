Став вбивцею у власний день народження – дика розправа у Дніпрі

Нещадно та зухвало забив свого ж гостя до смерті – просто на порозі під’їзду.

Агонію жертви чули сусіди, але вийти і допомогти до приїзду копів ніхто навіть не спромігся.

Бо юного агресора тут боїться чи не весь будинок.

І не дарма, адже чуже життя він так безжально забрав просто у власний дев’ятнадцятий день народження.

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Молодий душогуб відправив на той світ квартиранта своєї бабусі, із яким цілий вечір святкував іменини.

Голову бідолашного він буквально перетворив на криваве місиво, із вулиці заволочив у квартиру, кинув перед очима шокованої бабці і пішов геть.

Серце жертви зупинилось ще до приїзду медиків.

Чим же не вгодив квартирант, що іменинник відправив його на той світ?

Чому навіть власна бабуся боїться онука, а сусіди не інакше, як звір – його не називають?

Від шокуючих подробиць волосся дибки.