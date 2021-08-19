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Video: Став на захист прекрасної дами – в нагороду отримав град ножових ударів

Тяжко бути лицарем у наш час! От уявіть собі, у Києві молодий чоловік став на захист прекрасної дами, а в нагороду отримав град ножових ударів. [read_more_news] Зі страшними ранами на обличчі, плечах і руках та з розрізаною шиєю його ледве встигли довезти до лікарні. Хто так жорстоко з ним поквитався? І який любовний трикутник викрили копи, йдучи слідом різника? Закручений сюжет, достойний сторінок роману.

Став на захист прекрасної дами – в нагороду отримав град ножових ударів
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Тяжко бути лицарем у наш час!

От уявіть собі, у Києві молодий чоловік став на захист прекрасної дами, а в нагороду отримав град ножових ударів. Також по темі: У Харкові цілу сім'ю тероризує закоханий Люцифер

Зі страшними ранами на обличчі, плечах і руках та з розрізаною шиєю його ледве встигли довезти до лікарні.

Хто так жорстоко з ним поквитався?

І який любовний трикутник викрили копи, йдучи слідом різника?

Закручений сюжет, достойний сторінок роману.

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ICTV / Надзвичайні новини / Став на захист прекрасної дами – в нагороду отримав град ножових ударів / 19.08.2021 20:05
19.08.2021 20:05

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