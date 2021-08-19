Став на захист прекрасної дами – в нагороду отримав град ножових ударів

Загадкова смерть дивної пари в авто: юної 17-річної студентки та 31-річного одруженого чоловіка
У Миколаєві жінка зарізала свого екс-коханого на очах нинішнього
На Херсонщині 26-річна жінка застрелила 60-річного чоловіка, який намагався її зґвалтувати
Любовний трикутник у Хмельницькому: жінка одного чоловіка зарізала, з іншим втекла
Так любив, що аж убив: розв’язка любовної драми приголомшила ціле село на Львівщині
Молода дівчина жорстоко знищила суперницю вилами, яку застала в ліжку зі своїм хлопцем
Неймовірна сутичка дружини з голою коханкою, коли застукала на гарячому
Любов до гробу: що можуть утнути пенсіонери, коли киплять любовні пристрасті