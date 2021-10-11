Спроба зігрітися в холодній оселі стала фатальною для подружжя на Полтавщині

Ще тільки розпочався опалювальний сезон, настали перші заморозки, а на Полтавщині вже є жертви тихого вбивці.

Спроба зігрітися в холодній оселі стала фатальною для літнього подружжя.

Скоріше за все, вони навіть не зрозуміли, що сталося. Їх так і знайшли на власних ліжках. Також по темі: У квартирі шкільного вчителя насмерть вчаділи молоді хлопці - трагедія на Львівщині

Завдяки родичці, яка першою почала бити на сполох, жінку винесли з будинку ще живою.

Чи вдалося медикам її врятувати?

Та чому перша ж спроба отопити будинок завершилася так трагічно?