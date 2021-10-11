seach
ICTV - Разом краще

Video: Спроба зігрітися в холодній оселі стала фатальною для подружжя на Полтавщині

Ще тільки розпочався опалювальний сезон, настали перші заморозки, а на Полтавщині вже є жертви тихого вбивці. Спроба зігрітися в холодній оселі стала фатальною для літнього подружжя. Скоріше за все, вони навіть не зрозуміли, що сталося. Їх так і знайшли на власних ліжках.[read_more_news] Завдяки родичці, яка першою почала бити на сполох, жінку винесли з будинку ще живою. Чи вдалося медикам її врятувати? Та чому перша ж спроба отопити будинок завершилася так трагічно?

Спроба зігрітися в холодній оселі стала фатальною для подружжя на Полтавщині
0 Коментувати

Ще тільки розпочався опалювальний сезон, настали перші заморозки, а на Полтавщині вже є жертви тихого вбивці.

Спроба зігрітися в холодній оселі стала фатальною для літнього подружжя.

Скоріше за все, вони навіть не зрозуміли, що сталося. Їх так і знайшли на власних ліжках. Також по темі: У квартирі шкільного вчителя насмерть вчаділи молоді хлопці - трагедія на Львівщині

Завдяки родичці, яка першою почала бити на сполох, жінку винесли з будинку ще живою.

Чи вдалося медикам її врятувати?

Та чому перша ж спроба отопити будинок завершилася так трагічно?

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Спроба зігрітися в холодній оселі стала фатальною для подружжя на Полтавщині / 11.10.2021 19:43
11.10.2021 19:43

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь