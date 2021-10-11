Спроба зігрітися в холодній оселі стала фатальною для подружжя на Полтавщині

У будинку для таємних побачень загадково пішли з життя юні коханці
Сусідка знайшла бездиханні тіла двох чоловіків – безглузда загибель на Полтавщині
У квартирі шкільного вчителя насмерть вчаділи молоді хлопці – трагедія на Львівщині
Вбивця, який ніколи не сяде. На Вінниччині в будинку знайшли мертвим батька та двох дітей
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