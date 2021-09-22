Справжня любов до гробу – 15 років життя з тираном для дружини завершились смертельними побоями

На Хмельниччині розігралася справжня любов до гробу.

Вона його кохала, а він її щодня бив, при чому на очах трьох власних дітей.

Так продовжувалося цілих 15 років.

Останніх побоїв коханого жінка не пережила.

Судмедексперти після огляду тіла запевнили, на ній не було жодного живого місця.