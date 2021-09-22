seach
ICTV - Разом краще

Video: Справжня любов до гробу – 15 років життя з тираном для дружини завершились смертельними побоями

На Хмельниччині розігралася справжня любов до гробу. Вона його кохала, а він її щодня бив, при чому на очах трьох власних дітей. Так продовжувалося цілих 15 років. Останніх побоїв коханого жінка не пережила. Судмедексперти після огляду тіла запевнили, на ній не було жодного живого місця.

Справжня любов до гробу – 15 років життя з тираном для дружини завершились смертельними побоями
0 Коментувати

На Хмельниччині розігралася справжня любов до гробу.

Вона його кохала, а він її щодня бив, при чому на очах трьох власних дітей.

Так продовжувалося цілих 15 років.

Останніх побоїв коханого жінка не пережила.

Судмедексперти після огляду тіла запевнили, на ній не було жодного живого місця.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Справжня любов до гробу – 15 років життя з тираном для дружини завершились смертельними побоями / 22.09.2021 20:06
22.09.2021 20:06

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь