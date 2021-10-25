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Video: Спалив документи на землю і повісився через борги – трагічна смерть родини на Харківщині

Вели тихе сільське життя і одного дня немов розчинилися у повітрі. Невимовний шок на Харківщині. Там у невеличкому селі Калинівка зникла ціла родина. Першими на сполох забили сусіди, коли 67-річна пенсіонерка не прийшла в тутешню крамницю по хліб. Його тут привозять за розкладом два рази на тиждень і за попереднім замовленням. Наступного дня продавчиня почала дзвонити старенькій, та її телефон не відповідав. Наче крізь землю провалився і 40-річний син жінки.[read_more_news] Будинок, де мешкала родина, зачинений і на подвір’ї нікого. Два дні сусіди шукали матір та сина по селу, а на третій зателефонували старості громади і викликали правоохоронців. Ті таки потрапили до будинку і від того, що там побачили, волосся на голові починає ворушитися. Тільки уявіть два трупи і обидва із слідами удушення на шиї. Хто ж так жорстоко відправив родину на той світ? І до чого в цій історії борги? Від цих подробиць становиться дуже страшно.

Спалив документи на землю і повісився через борги – трагічна смерть родини на Харківщині
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Вели тихе сільське життя і одного дня немов розчинилися у повітрі.

Невимовний шок на Харківщині.

Там у невеличкому селі Калинівка зникла ціла родина.

Першими на сполох забили сусіди, коли 67-річна пенсіонерка не прийшла в тутешню крамницю по хліб.

Його тут привозять за розкладом два рази на тиждень і за попереднім замовленням.

Наступного дня продавчиня почала дзвонити старенькій, та її телефон не відповідав.

Наче крізь землю провалився і 40-річний син жінки. Також по темі: Матір, залишивши передсмертну записку, вколола собі та малюку смертельну ін'єкцію

Будинок, де мешкала родина, зачинений і на подвір’ї нікого.

Два дні сусіди шукали матір та сина по селу, а на третій зателефонували старості громади і викликали правоохоронців.

Ті таки потрапили до будинку і від того, що там побачили, волосся на голові починає ворушитися.

Тільки уявіть два трупи і обидва із слідами удушення на шиї.

Хто ж так жорстоко відправив родину на той світ?

І до чого в цій історії борги?

Від цих подробиць становиться дуже страшно.

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ICTV / Надзвичайні новини / Спалив документи на землю і повісився через борги – трагічна смерть родини на Харківщині / 25.10.2021 19:52
25.10.2021 19:52

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