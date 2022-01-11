Спалить машину кожному, хто заговорить до дружини! Пекельний трилер у Рокитному

Пекельний трилер на Київщині.

Неймовірно шалені пристрасті розігралися у селищі Рокитному.

Він обіцяв спалити машину кожному, хто заговорить до його дружини. Також по темі: Горів так, що відлітали пальці! Голого сусіда палій повіз до лікарні, замітаючи сліди

38-річний чоловік тримає у страху всіх сусідів, а двом знайомим коханої таки спопелив авто.

Безумця навіть відправляли під домашній арешт за спалений Мерседес, але той не вгомонився і, повернувшись, спалив ще один.

На черзі була навіть машина керівника поліції.

Що ж за диявол вселився у чоловіка?

Ви будете здивовані, ким насправді можуть стати найрідніші люди.