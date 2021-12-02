Спалах сказу у Новій Одесі – місто на ізоляції через зараженого домашнього улюбленця

Ще не встигли відійти від карантину ковідного, як тепер – інша напасть!

Сказ! У містечку Новій Одесі скажений пес пошматував 56-річну жінку.

І це був не якийсь вуличний собака, а сусідський улюбленець, якого всі знали й підгодовували! Також по темі: Сказ у лисиць - на Прикарпатті ціле село на карантині

Зі страшними ранами жінка зараз у лікарні, а місцеві – смикаються від кожного шурхоту!

Бо ще й живуть поряд з лісом!

Як домашній собака став смертельно небезпечним для людини?

Ціле місто враз може опинитися на ізоляції.