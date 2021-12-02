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Video: Спалах сказу у Новій Одесі – місто на ізоляції через зараженого домашнього улюбленця

Ще не встигли відійти від карантину ковідного, як тепер - інша напасть! Сказ! У містечку Новій Одесі скажений пес пошматував 56-річну жінку. І це був не якийсь вуличний собака, а сусідський улюбленець, якого всі знали й підгодовували! [read_more_news] Зі страшними ранами жінка зараз у лікарні, а місцеві - смикаються від кожного шурхоту! Бо ще й живуть поряд з лісом! Як домашній собака став смертельно небезпечним для людини? Ціле місто враз може опинитися на ізоляції.

Спалах сказу у Новій Одесі – місто на ізоляції через зараженого домашнього улюбленця
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Ще не встигли відійти від карантину ковідного, як тепер – інша напасть!

Сказ! У містечку Новій Одесі скажений пес пошматував 56-річну жінку.

І це був не якийсь вуличний собака, а сусідський улюбленець, якого всі знали й підгодовували! Також по темі: Сказ у лисиць - на Прикарпатті ціле село на карантині

Зі страшними ранами жінка зараз у лікарні, а місцеві – смикаються від кожного шурхоту!

Бо ще й живуть поряд з лісом!

Як домашній собака став смертельно небезпечним для людини?

Ціле місто враз може опинитися на ізоляції.

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ICTV / Надзвичайні новини / Спалах сказу у Новій Одесі – місто на ізоляції через зараженого домашнього улюбленця / 02.12.2021 19:34
02.12.2021 19:34

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