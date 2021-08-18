Video: Спалах коронавірусу у дитячому таборі на Одещині – Дельта наступає на дітей?

Спалах коронавірусу у дитячому оздоровчому центрі "Молода гвардія" на Одещині. Там виявили вже 53 випадки небезпечної інфекції. Серед хворих - троє вожатих.[read_more_news] Шістьох дітей вже ушпиталили до третьої міської лікарні. А більшість залишаються на території центру. Дехто з батьків вже забрав своїх нащадків. Але чи точно їхні діти здорові і не розвезуть хворобу далі по всій країні?