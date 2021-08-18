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Video: Спалах коронавірусу у дитячому таборі на Одещині – Дельта наступає на дітей?

Спалах коронавірусу у дитячому оздоровчому центрі "Молода гвардія" на Одещині. Там виявили вже 53 випадки небезпечної інфекції. Серед хворих - троє вожатих.[read_more_news] Шістьох дітей вже ушпиталили до третьої міської лікарні. А більшість залишаються на території центру. Дехто з батьків вже забрав своїх нащадків. Але чи точно їхні діти здорові і не розвезуть хворобу далі по всій країні?

Спалах коронавірусу у дитячому таборі на Одещині – Дельта наступає на дітей?
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Спалах коронавірусу у дитячому оздоровчому центрі “Молода гвардія” на Одещині.

Там виявили вже 53 випадки небезпечної інфекції.

Серед хворих – троє вожатих. Також по темі: Супермутант Дельта - індійський вірус готовий захопити Україну?

Шістьох дітей вже ушпиталили до третьої міської лікарні.

А більшість залишаються на території центру.

Дехто з батьків вже забрав своїх нащадків.

Але чи точно їхні діти здорові і не розвезуть хворобу далі по всій країні?

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ICTV / Надзвичайні новини / Спалах коронавірусу у дитячому таборі на Одещині – Дельта наступає на дітей? / 18.08.2021 20:00
18.08.2021 20:00

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