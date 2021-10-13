Смотрящий за Лук’янівським СІЗО вийшов на свободу – все про мажора Кирила Островського

Обвинуваченого у смертельній аварії, в якій загинула 10-річна дівчинка, випустили.

Кирило Островський, який на своєму Хамері у центрі столиці зніс дитину на пішохідному переході тримали у СІЗО три роки.

Але ось раптом мажор опиняється на свободі, навіть без вироку!

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Невже чоловік тепер взагалі не понесе покарання за убивство школярки?

Це не вкладається у голові, але навіть мати загиблої дівчинки просила відпустити з-під варти убивцю своєї доньки!

А сам Кирило, навіть бувши у СІЗО, почувається, скажу вам, наче кіт в сметані.

У зовсім молодому віці стає таким собі смотрящим, а це в тюремних колах вигідна посада.

Бо ти такий собі авторитет серед арештантів, знаходиш потрібні зв’язки у кримінальних вершках, які раптом що витягнуть з будь-якої страшної історії.