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Video: Смертельний врожай на дорогах – п’ять машин в одну мить перетворились на металолом

Смертельний врожай на українських дорогах - шокує. Одразу 5 машин за одну лиш мить перетворилися на купу металобрухту. Моторошна смертельна аварія на Дніпропетровщині під Кривим Рогом.[read_more_news] Водій Ауді на скаженій швидкості вилітає на зустрічку і таранить 4 легковики. Найбільше дістається Шевроле. Після потужного удару лоб у лоб, водія затисло у кузові машини намертво. Його вже бездиханне тіло рятувальники діставали спецобладнанням. Що ж стало причиною жахливої трагедії? Хто з водіїв винен у смерті людини? Олег Єрмолінський був на місці аварії.

Смертельний врожай на дорогах – п’ять машин в одну мить перетворились на металолом
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Смертельний врожай на українських дорогах – шокує.

Одразу 5 машин за одну лиш мить перетворилися на купу металобрухту.

Моторошна смертельна аварія на Дніпропетровщині під Кривим Рогом. Також по темі: 15-річний хлопець взяв батьківське авто і відправив друзів на той світ - жахаюча ДТП на Херсонщині

Водій Ауді на скаженій швидкості вилітає на зустрічку і таранить 4 легковики.

Найбільше дістається Шевроле.

Після потужного удару лоб у лоб, водія затисло у кузові машини намертво.

Його вже бездиханне тіло рятувальники діставали спецобладнанням.

Що ж стало причиною жахливої трагедії?

Хто з водіїв винен у смерті людини?

Олег Єрмолінський був на місці аварії.

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ICTV / Надзвичайні новини / Смертельний врожай на дорогах – п’ять машин в одну мить перетворились на металолом / 26.10.2021 19:43
26.10.2021 19:43

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