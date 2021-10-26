Смертельний врожай на дорогах – п’ять машин в одну мить перетворились на металолом

Смертельний врожай на українських дорогах – шокує.

Одразу 5 машин за одну лиш мить перетворилися на купу металобрухту.

Моторошна смертельна аварія на Дніпропетровщині під Кривим Рогом. Також по темі: 15-річний хлопець взяв батьківське авто і відправив друзів на той світ - жахаюча ДТП на Херсонщині

Водій Ауді на скаженій швидкості вилітає на зустрічку і таранить 4 легковики.

Найбільше дістається Шевроле.

Після потужного удару лоб у лоб, водія затисло у кузові машини намертво.

Його вже бездиханне тіло рятувальники діставали спецобладнанням.

Що ж стало причиною жахливої трагедії?

Хто з водіїв винен у смерті людини?

Олег Єрмолінський був на місці аварії.