Смертельний рейс – у жахливій ДТП на Чернігівщині загинуло тринадцятеро осіб

Смертельний рейс – у надзвичайно жахливій аварії на Чернігівщині загинуло тринадцятеро людей, за життя ще сімох зараз борються медики.

Трагедія сталася близько 8-ї ранку, вже засвітла, за 10 кілометрів від обласного центру.

На мокрій дорозі лоб у лоб зіткнулися маршрутка та фура. Також по темі: Водій “газелі” переїхав матір з дитиною - ДТП у Кривому Розі

Удар був такої сили, що бусик зім’яло, мов паперовий, а у ваговоза буквально відірвалася кабіна.

Як сталося, що транспорт не розминувся?

Хто винен у цій страшній трагедії?

Кадри, від яких серце кров’ю обливається.