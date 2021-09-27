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Video: Смертельно небезпечні каскадерські трюки – ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Долі секунди, які блискавично вбивають! В однієї стаж ще не той, друга гаву зловила, а декого підвела - перепрошую - сумочка! Спитаєте, як так може бути, коли кожна така помилка - смертоносна?! Я вам скажу, на наших дорогах можливо все! [read_more_news] У Києві вкотре відзначилися водійки - на Столичному шосе на козирному позашляховику жінка не вписалась у поворот і влетіла на стоянку, ще одна леді - не побачила будівництво торговельного центру. А лихач у Дніпрі посеред ночі влаштував справжнє пекло, набравши собі в машину купу друзів. Дивіться, на ці смертельно небезпечні каскадерські трюки. І - прошу - не повторюйте чужих помилок.

Смертельно небезпечні каскадерські трюки – ТОП ДТП від Надзвичайних новин
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Долі секунди, які блискавично вбивають!

В однієї стаж ще не той, друга гаву зловила, а декого підвела – перепрошую – сумочка!

Спитаєте, як так може бути, коли кожна така помилка – смертоносна?!

Я вам скажу, на наших дорогах можливо все! Також по темі: У вогняну смертельну ДТП на трасі Київ-Чоп потрапив міжнародний пасажирський автобус

У Києві вкотре відзначилися водійки – на Столичному шосе на козирному позашляховику жінка не вписалась у поворот і влетіла на стоянку, ще одна леді – не побачила будівництво торговельного центру.

А лихач у Дніпрі посеред ночі влаштував справжнє пекло, набравши собі в машину купу друзів.

Дивіться, на ці смертельно небезпечні каскадерські трюки.

І – прошу – не повторюйте чужих помилок.

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ICTV / Надзвичайні новини / Смертельно небезпечні каскадерські трюки – ТОП ДТП від Надзвичайних новин / 27.09.2021 20:04
27.09.2021 20:04

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