Смертельно небезпечні каскадерські трюки – ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Долі секунди, які блискавично вбивають!

В однієї стаж ще не той, друга гаву зловила, а декого підвела – перепрошую – сумочка!

Спитаєте, як так може бути, коли кожна така помилка – смертоносна?!

Я вам скажу, на наших дорогах можливо все! Також по темі: У вогняну смертельну ДТП на трасі Київ-Чоп потрапив міжнародний пасажирський автобус

У Києві вкотре відзначилися водійки – на Столичному шосе на козирному позашляховику жінка не вписалась у поворот і влетіла на стоянку, ще одна леді – не побачила будівництво торговельного центру.

А лихач у Дніпрі посеред ночі влаштував справжнє пекло, набравши собі в машину купу друзів.

Дивіться, на ці смертельно небезпечні каскадерські трюки.

І – прошу – не повторюйте чужих помилок.