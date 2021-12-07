Смертельна ДТП біля Нових Петрівців – дружина полісмена-винуватця зомліла у суді

Два літри спиртного на трьох.

Після такого краще спати йти, але він за словами свідків знайшов сили сісти за кермо.

Смертельна ДТП біля Нових Петрівців, де загинули двоє безневинних людей обростає новими цинічними деталями.

Усі очевидці і навіть товариш екс-полісмена, який був з ним у салоні під час аварії твердять – він на ногах не тримався і був вгашений в хлам. Також по темі: Вгашений в дим полісмен спричинив шокуючу ДТП на Київщині

Та сам Ігор Тертичний лаконічно заявив, що нічого не пам’ятає.

У суді він мовчав і лише вкінці знайшов сили вибачитися.