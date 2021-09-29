Смертельна аварія під Києвом – скажена Тойота вилетіла з повороту і взяла на таран вантажівку

Смертельна аварія під Києвом.

В елітному селищі Козин легковик влетів у вантажівку.

Тягач стояв впоперек до дороги і саме перекрив одну смугу, а скажена Тойота вилетіла з повороту і взяла на таран вантажівку. Також по темі: Масштабна смертельна ДТП на Миколаївщині - бус зіткнувся з фурами

Бідолашний водій та пасажир позаду загинули миттєво, а от ще двоє пасажирів і дівчину відправили у тяжкому стані до лікарні.

Свідки кажуть, водій гнав, як навіжений і що найбільше дивує навіть не натиснув на гальма.

Чому ж сміттєвоз стояв перпендикулярно дорозі – все вивідав і покаже ексклюзивне відео зіткнення Ігор Шумик.