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Video: Смертельна аварія під Києвом – скажена Тойота вилетіла з повороту і взяла на таран вантажівку

Смертельна аварія під Києвом. В елітному селищі Козин легковик влетів у вантажівку. Тягач стояв впоперек до дороги і саме перекрив одну смугу, а скажена Тойота вилетіла з повороту і взяла на таран вантажівку. [read_more_news] Бідолашний водій та пасажир позаду загинули миттєво, а от ще двоє пасажирів і дівчину відправили у тяжкому стані до лікарні. Свідки кажуть, водій гнав, як навіжений і що найбільше дивує навіть не натиснув на гальма. Чому ж сміттєвоз стояв перпендикулярно дорозі - все вивідав і покаже ексклюзивне відео зіткнення Ігор Шумик.

Смертельна аварія під Києвом – скажена Тойота вилетіла з повороту і взяла на таран вантажівку
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Смертельна аварія під Києвом.

В елітному селищі Козин легковик влетів у вантажівку.

Тягач стояв впоперек до дороги і саме перекрив одну смугу, а скажена Тойота вилетіла з повороту і взяла на таран вантажівку. Також по темі: Масштабна смертельна ДТП на Миколаївщині - бус зіткнувся з фурами

Бідолашний водій та пасажир позаду загинули миттєво, а от ще двоє пасажирів і дівчину відправили у тяжкому стані до лікарні.

Свідки кажуть, водій гнав, як навіжений і що найбільше дивує навіть не натиснув на гальма.

Чому ж сміттєвоз стояв перпендикулярно дорозі – все вивідав і покаже ексклюзивне відео зіткнення Ігор Шумик.

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ICTV / Надзвичайні новини / Смертельна аварія під Києвом – скажена Тойота вилетіла з повороту і взяла на таран вантажівку / 29.09.2021 19:40
29.09.2021 19:40

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