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Video: Смерть місячного немовляти – ТОП ДТП від Надзвичайних новин

На дорогах машини страждають від недолугих водіїв. І добре, якщо обходиться потрощеним металом. Бо часто ціна таких безглуздих помилок - людське життя. На Херсонщині - неймовірно страшна трагедія.[read_more_news] Водій вилетів на зустрічну смугу і вбив місячне немовля. У Києві чоловік на Ланосі розігнався, наче на гоночному треку, виїхав на тротуар та розкидав велосипедистів. А у Вінниці 17-річний юнак взяв батьків позашляховик, щоб покататися із вітерцем, але мандрівка скінчилася смертю: на дорогу раптово вибігла жінка і хлопець її просто зніс.

Смерть місячного немовляти – ТОП ДТП від Надзвичайних новин
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На дорогах машини страждають від недолугих водіїв.

І добре, якщо обходиться потрощеним металом.

Бо часто ціна таких безглуздих помилок – людське життя.

На Херсонщині – неймовірно страшна трагедія. Також по темі: Святкове вбрання стало траурним - подробиці смертельної ДТП на Вінниччині

Водій вилетів на зустрічну смугу і вбив місячне немовля.

У Києві чоловік на Ланосі розігнався, наче на гоночному треку, виїхав на тротуар та розкидав велосипедистів.

А у Вінниці 17-річний юнак взяв батьків позашляховик, щоб покататися із вітерцем, але мандрівка скінчилася смертю: на дорогу раптово вибігла жінка і хлопець її просто зніс.

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ICTV / Надзвичайні новини / Смерть місячного немовляти – ТОП ДТП від Надзвичайних новин / 30.08.2021 19:54
30.08.2021 19:54

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