Video: Смерть місячного немовляти – ТОП ДТП від Надзвичайних новин

На дорогах машини страждають від недолугих водіїв. І добре, якщо обходиться потрощеним металом. Бо часто ціна таких безглуздих помилок - людське життя. На Херсонщині - неймовірно страшна трагедія.[read_more_news] Водій вилетів на зустрічну смугу і вбив місячне немовля. У Києві чоловік на Ланосі розігнався, наче на гоночному треку, виїхав на тротуар та розкидав велосипедистів. А у Вінниці 17-річний юнак взяв батьків позашляховик, щоб покататися із вітерцем, але мандрівка скінчилася смертю: на дорогу раптово вибігла жінка і хлопець її просто зніс.