Смердюча проблема на Миколаївщині – люди живуть у нечистотах через дерево

Я навіть уявити боюся, що робитимуть з комунальниками мешканці миколаївської багатоповерхівки.

Бо те, що коїться у них удома, витримати здатні не всі! Уявіть!

Люди вже кілька місяців змушені дихати каналізацією: не допомагають навіть зачинені вікна й двері, бо нестерпний запах розповсюджується з підвалу!

Але на всі скарги жильців у приватному жеку їх футболять до міської ради, а там. Правильно! Також по темі: Комунальників змило у каналізацію — аварія колектора в Києві

Відправляють – назад!

А спробуєте вгадати, кого вже призначили винним у комунальній катастрофі?!

Ви не маєте шансів!

Бо винуватим назвали дерево, яке росте під будинком і яке ніхто не може спиляти!..