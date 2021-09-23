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Video: Смердюча проблема на Миколаївщині – люди живуть у нечистотах через дерево

Я навіть уявити боюся, що робитимуть з комунальниками мешканці миколаївської багатоповерхівки. Бо те, що коїться у них удома, витримати здатні не всі! Уявіть! Люди вже кілька місяців змушені дихати каналізацією: не допомагають навіть зачинені вікна й двері, бо нестерпний запах розповсюджується з підвалу! Але на всі скарги жильців у приватному жеку їх футболять до міської ради, а там. Правильно![read_more_news] Відправляють - назад! А спробуєте вгадати, кого вже призначили винним у комунальній катастрофі?! Ви не маєте шансів! Бо винуватим назвали дерево, яке росте під будинком і яке ніхто не може спиляти!..

Смердюча проблема на Миколаївщині – люди живуть у нечистотах через дерево
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Я навіть уявити боюся, що робитимуть з комунальниками мешканці миколаївської багатоповерхівки.

Бо те, що коїться у них удома, витримати здатні не всі! Уявіть!

Люди вже кілька місяців змушені дихати каналізацією: не допомагають навіть зачинені вікна й двері, бо нестерпний запах розповсюджується з підвалу!

Але на всі скарги жильців у приватному жеку їх футболять до міської ради, а там. Правильно! Також по темі: Комунальників змило у каналізацію — аварія колектора в Києві

Відправляють – назад!

А спробуєте вгадати, кого вже призначили винним у комунальній катастрофі?!

Ви не маєте шансів!

Бо винуватим назвали дерево, яке росте під будинком і яке ніхто не може спиляти!..

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ICTV / Надзвичайні новини / Смердюча проблема на Миколаївщині – люди живуть у нечистотах через дерево / 23.09.2021 20:20
23.09.2021 20:20

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