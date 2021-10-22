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Video: Славута пережила тривожну ніч – у місті критична ситуація з медичним киснем

Кисню вистачить всього на дві години, ситуація критична! Після того хворі в реанімації почнуть помирати. У містечку Славута на Хмельниччині рідні інфікованих ковідом, які перебувають у тяжкому стані в місцевій лікарні, пережили тривожну ніч, коли медики заявили, що кисню хворим катастрофічно бракує та вистачить не всім.  [read_more_news] Нажахані люди почали дзвонити в лікарні сусідніх міст і деяких хворих таки перевезли, а міський голова Славути через соціальні мережі звернувся по допомогу із закликом забезпечити місто медичним киснем. Чи врятувало це ситуацію і що зараз коїться в місцевій лікарні? Про це далі у сюжеті.

Славута пережила тривожну ніч – у місті критична ситуація з медичним киснем
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Кисню вистачить всього на дві години, ситуація критична!

Після того хворі в реанімації почнуть помирати.

У містечку Славута на Хмельниччині рідні інфікованих ковідом, які перебувають у тяжкому стані в місцевій лікарні, пережили тривожну ніч, коли медики заявили, що кисню хворим катастрофічно бракує та вистачить не всім.   Також по темі: Поїздки між областями України - кого не пускають у транспорт

Нажахані люди почали дзвонити в лікарні сусідніх міст і деяких хворих таки перевезли, а міський голова Славути через соціальні мережі звернувся по допомогу із закликом забезпечити місто медичним киснем.

Чи врятувало це ситуацію і що зараз коїться в місцевій лікарні?

Про це далі у сюжеті.

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ICTV / Надзвичайні новини / Славута пережила тривожну ніч – у місті критична ситуація з медичним киснем / 22.10.2021 19:46
22.10.2021 19:46

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