Славута пережила тривожну ніч – у місті критична ситуація з медичним киснем

Кисню вистачить всього на дві години, ситуація критична!

Після того хворі в реанімації почнуть помирати.

У містечку Славута на Хмельниччині рідні інфікованих ковідом, які перебувають у тяжкому стані в місцевій лікарні, пережили тривожну ніч, коли медики заявили, що кисню хворим катастрофічно бракує та вистачить не всім. Також по темі: Поїздки між областями України - кого не пускають у транспорт

Нажахані люди почали дзвонити в лікарні сусідніх міст і деяких хворих таки перевезли, а міський голова Славути через соціальні мережі звернувся по допомогу із закликом забезпечити місто медичним киснем.

Чи врятувало це ситуацію і що зараз коїться в місцевій лікарні?

Про це далі у сюжеті.