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Video: Скосив чоловіка з дитиною на узбіччі та влетів у фуру – фатальна ДТП у селищі під Києвом

Буквально скосив людей на узбіччі та влетів у фуру! У селищі під Києвом фатальна аварія. На завантаженій дорозі водій Опеля примудрився вискочити на протилежне узбіччя та фактично не залишив шансів вижити 10-річному хлопчику і 60-річному чоловіку. Батько школяра йшов поруч і просто дивом лишився живий.[read_more_news] Чому водій так нісся? Чи знайшли алкоголь чи щось заборонене у крові винуватця смертельної ДТП? Надзвичайним новинам вдалося поспілкувався з безпосередні учасники аварії.

Скосив чоловіка з дитиною на узбіччі та влетів у фуру – фатальна ДТП у селищі під Києвом
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Буквально скосив людей на узбіччі та влетів у фуру!

У селищі під Києвом фатальна аварія.

На завантаженій дорозі водій Опеля примудрився вискочити на протилежне узбіччя та фактично не залишив шансів вижити 10-річному хлопчику і 60-річному чоловіку.

Батько школяра йшов поруч і просто дивом лишився живий. Також по темі: Вбивче прохання закурити! У Кременчуці двоє чоловіків не поділили тротуар і влаштували різанину

Чому водій так нісся?

Чи знайшли алкоголь чи щось заборонене у крові винуватця смертельної ДТП?

Надзвичайним новинам вдалося поспілкувався з безпосередні учасники аварії.

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ICTV / Надзвичайні новини / Скосив чоловіка з дитиною на узбіччі та влетів у фуру – фатальна ДТП у селищі під Києвом / 02.08.2021 19:58
02.08.2021 19:58

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