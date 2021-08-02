Скосив чоловіка з дитиною на узбіччі та влетів у фуру – фатальна ДТП у селищі під Києвом

Буквально скосив людей на узбіччі та влетів у фуру!

У селищі під Києвом фатальна аварія.

На завантаженій дорозі водій Опеля примудрився вискочити на протилежне узбіччя та фактично не залишив шансів вижити 10-річному хлопчику і 60-річному чоловіку.

Батько школяра йшов поруч і просто дивом лишився живий. Також по темі: Вбивче прохання закурити! У Кременчуці двоє чоловіків не поділили тротуар і влаштували різанину

Чому водій так нісся?

Чи знайшли алкоголь чи щось заборонене у крові винуватця смертельної ДТП?

Надзвичайним новинам вдалося поспілкувався з безпосередні учасники аварії.