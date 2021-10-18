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Video: Скерував свій легковик прямо на танк – ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Нічне жахіття на Закарпатті. Рено, в якому їхали поліцейський, прикордонник та двоє дівчат на усіх парах влетів в евакуатор. На платформу саме в цю мить вантажили інше авто, яке тієї ж ночі протаранило електроопору. Живцем згоріли аж четверо.[read_more_news] А в столиці сині Жигулі наскрізь прорізав відбійник. Водій не вижив. А на Одещині 51-річний чоловік скерував свій легковик прямо на танк. Подейкують, це могло бути самогубство. Моторошні хитросплетіння долі, в які навіть повірити важко.

Скерував свій легковик прямо на танк – ТОП ДТП від Надзвичайних новин
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Нічне жахіття на Закарпатті.

Рено, в якому їхали поліцейський, прикордонник та двоє дівчат на усіх парах влетів в евакуатор.

На платформу саме в цю мить вантажили інше авто, яке тієї ж ночі протаранило електроопору.

Живцем згоріли аж четверо. Також по темі: Смертельно небезпечні каскадерські трюки - ТОП ДТП від Надзвичайних новин

А в столиці сині Жигулі наскрізь прорізав відбійник.

Водій не вижив.

А на Одещині 51-річний чоловік скерував свій легковик прямо на танк.

Подейкують, це могло бути самогубство.

Моторошні хитросплетіння долі, в які навіть повірити важко.

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ICTV / Надзвичайні новини / Скерував свій легковик прямо на танк – ТОП ДТП від Надзвичайних новин / 18.10.2021 19:55
18.10.2021 19:55

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