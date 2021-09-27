Скандально відомий злочинець Олексій Казимиров за свої гріхи оголошений у міжнародний розшук

Вбивця, злісний порушник правил дорожнього руху, ухильник від рішення суду, а тепер ще й вимагач?

Скандально відомий та водночас «смертельно хворий» миколаївець Олексій Казимиров знову відзначився, цього разу вже у серйозному злочині.

Їх із батьком підозрюють у вибиванні неіснуючих боргів. Також по темі: Скандальний водій-убивця Казимиров вийшов на волю як смертельно хворий

Впродовж десяти років відтоді як він збив на смерть 20-річну дівчину, Олексію Казимирову вдавалося уникнути покарання за численні провини, бо він начебто хворів невиліковною пухлиною мозку.

Та чому ж смертельна хвороба не заважала ані розважатися, ані їздити за кермом, а тепер ще й у бандити піти?

І чому, коли запахло смаженим, Олексій Казимиров знову ухиляється від зустрічі з Фемідою?

Про карколомні пригоди «смертельно хворого» молодика дивіться у наступному сюжеті.