Скандальна потрійна ДТП у Києві – не поділили дорогу головний футбольний арбітр і нардеп

Пасажири повилітали з салону разом із сидіннями!

Сила зіткнення, яку й уявити страшно.

Надзвичайно моторошна ДТП на Рівненщині. Також по темі: Червоний спорткар закрутило, немов у центрифузі - ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Водій буса переоцінив свої сили і не вписався в поворот.

Наслідки криваві: 2 загиблих, 5 – травмованих.

А в столиці скандальна потрійна ДТП – серед учасників: головний футбольний арбітр України і народний депутат.

Хто кого наздогнав і відправив прямим рейсом у нейрохірургію?

Страшні смертельні баталії на українських дорогах.