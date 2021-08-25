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Video: Скандальна потрійна ДТП у Києві – не поділили дорогу головний футбольний арбітр і нардеп

Пасажири повилітали з салону разом із сидіннями! Сила зіткнення, яку й уявити страшно. Надзвичайно моторошна ДТП на Рівненщині.[read_more_news] Водій буса переоцінив свої сили і не вписався в поворот. Наслідки криваві: 2 загиблих, 5 - травмованих. А в столиці скандальна потрійна ДТП - серед учасників: головний футбольний арбітр України і народний депутат. Хто кого наздогнав і відправив прямим рейсом у нейрохірургію? Страшні смертельні баталії на українських дорогах.

Скандальна потрійна ДТП у Києві – не поділили дорогу головний футбольний арбітр і нардеп
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Пасажири повилітали з салону разом із сидіннями!

Сила зіткнення, яку й уявити страшно.

Надзвичайно моторошна ДТП на Рівненщині. Також по темі: Червоний спорткар закрутило, немов у центрифузі - ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Водій буса переоцінив свої сили і не вписався в поворот.

Наслідки криваві: 2 загиблих, 5 – травмованих.

А в столиці скандальна потрійна ДТП – серед учасників: головний футбольний арбітр України і народний депутат.

Хто кого наздогнав і відправив прямим рейсом у нейрохірургію?

Страшні смертельні баталії на українських дорогах.

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ICTV / Надзвичайні новини / Скандальна потрійна ДТП у Києві – не поділили дорогу головний футбольний арбітр і нардеп / 25.08.2021 20:00
25.08.2021 20:00

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