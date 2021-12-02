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Video: Сімейний лікар, наче кривавий м’ясник, розрубав синові голову – родинний трилер на Київщині

Кривавий родинний трилер, від якого у вразливих людей аж підкошуються ноги. На Київщині сімейний лікар - наче кривавий м'ясник - розрубав синові голову, а родину з малими дітьми та онуками ледве не спалив живцем у будинку! Це ж як голову родини щось допекло, що він зігнав злість на синові![read_more_news] А коли неадеквата забрали копи, вся сім'я аж видихнула з полегшенням. Та уявіть собі! Броварський суд просто відпустив підозрюваного в такому злочині чоловіка додому! І той повернувся та влаштував жорстоку помсту - підпалив хату! Історія, яка здатна приголомшити будь-кого!

Сімейний лікар, наче кривавий м’ясник, розрубав синові голову – родинний трилер на Київщині
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Кривавий родинний трилер, від якого у вразливих людей аж підкошуються ноги.

На Київщині сімейний лікар – наче кривавий м’ясник – розрубав синові голову, а родину з малими дітьми та онуками ледве не спалив живцем у будинку!

Це ж як голову родини щось допекло, що він зігнав злість на синові! Також по темі: За які гріхи в сина прокинулась ненависть до рідної матері

А коли неадеквата забрали копи, вся сім’я аж видихнула з полегшенням.

Та уявіть собі! Броварський суд просто відпустив підозрюваного в такому злочині чоловіка додому!

І той повернувся та влаштував жорстоку помсту – підпалив хату!

Історія, яка здатна приголомшити будь-кого!

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ICTV / Надзвичайні новини / Сімейний лікар, наче кривавий м’ясник, розрубав синові голову – родинний трилер на Київщині / 02.12.2021 19:23
02.12.2021 19:23

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