Сімейний лікар, наче кривавий м’ясник, розрубав синові голову – родинний трилер на Київщині

Кривавий родинний трилер, від якого у вразливих людей аж підкошуються ноги.

На Київщині сімейний лікар – наче кривавий м’ясник – розрубав синові голову, а родину з малими дітьми та онуками ледве не спалив живцем у будинку!

Це ж як голову родини щось допекло, що він зігнав злість на синові! Також по темі: За які гріхи в сина прокинулась ненависть до рідної матері

А коли неадеквата забрали копи, вся сім’я аж видихнула з полегшенням.

Та уявіть собі! Броварський суд просто відпустив підозрюваного в такому злочині чоловіка додому!

І той повернувся та влаштував жорстоку помсту – підпалив хату!

Історія, яка здатна приголомшити будь-кого!