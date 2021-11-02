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Video: Січкарня розчавила 4-річній дівчинці пальці – небачений переполох у карпатському селі

Непомітно підкралася, поки мама різала солому і засунула ручку в січкарню. Уявіть собі, який кошмар пережила 4-річна дівчинка. У карпатському селі небачений переполох - електросічкарня розчавила дитині пальці. [read_more_news] Малеча мала усі шанси лишитися без правої кисті, якби медики не підняли на ноги авіаторів. Дівчинку гелікоптером доправили аж до Львова та одразу ж почали оперувати. Чи вдалося лікарям здійснити диво та відновити руку? Подивіться сюжет, аби вберегти своїх дітей від лиха, в яке вони ладні втрапити за секунду.

Січкарня розчавила 4-річній дівчинці пальці – небачений переполох у карпатському селі
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Непомітно підкралася, поки мама різала солому і засунула ручку в січкарню.

Уявіть собі, який кошмар пережила 4-річна дівчинка.

У карпатському селі небачений переполох – електросічкарня розчавила дитині пальці. Також по темі: Липка на руку манікюрниця виявилася підступним перевертнем - злочинний сюрприз року

Малеча мала усі шанси лишитися без правої кисті, якби медики не підняли на ноги авіаторів.

Дівчинку гелікоптером доправили аж до Львова та одразу ж почали оперувати.

Чи вдалося лікарям здійснити диво та відновити руку?

Подивіться сюжет, аби вберегти своїх дітей від лиха, в яке вони ладні втрапити за секунду.

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ICTV / Надзвичайні новини / Січкарня розчавила 4-річній дівчинці пальці – небачений переполох у карпатському селі / 02.11.2021 20:18
02.11.2021 20:18

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