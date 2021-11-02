Січкарня розчавила 4-річній дівчинці пальці – небачений переполох у карпатському селі

Непомітно підкралася, поки мама різала солому і засунула ручку в січкарню.

Уявіть собі, який кошмар пережила 4-річна дівчинка.

У карпатському селі небачений переполох – електросічкарня розчавила дитині пальці. Також по темі: Липка на руку манікюрниця виявилася підступним перевертнем - злочинний сюрприз року

Малеча мала усі шанси лишитися без правої кисті, якби медики не підняли на ноги авіаторів.

Дівчинку гелікоптером доправили аж до Львова та одразу ж почали оперувати.

Чи вдалося лікарям здійснити диво та відновити руку?

Подивіться сюжет, аби вберегти своїх дітей від лиха, в яке вони ладні втрапити за секунду.